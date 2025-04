Ana Castela detona fofocas sobre sua vida amorosa

SIGA NO

Desde o fim de seu relacionamento com Gustavo Mioto, Ana Castela tem visto sua vida amorosa se tornar alvo constante de especulações. A cantora, que viveu um namoro de idas e vindas com o sertanejo por um ano e meio, agora lida com boatos de novos affairs a cada aparição pública. Mas, ao que tudo indica, essa enxurrada de comentários tem incomodado.

Sem paciência para as especulações, a Boiadeira resolveu quebrar o silêncio e mandar um recado direto aos que insistem em apontar novos romances para ela. “Hoje em dia, todo homem que aparece do meu lado vocês estão falando que eu tô beijando. Não aguento mais! Chegou do meu lado, [já falam] ‘tá beijando’. Não é isso”, declarou a artista ao portal LeoDias.

Apesar da pressão e da curiosidade do público, a artista garantiu que não está preocupada com relacionamentos no momento. O foco, segundo ela, é completamente profissional. “Eu estou tranquila, estou na minha, estou em paz. Estou trabalhando muito, não estou parando na minha casa”, disparou a cantora.

