Após ser internada às pressas, marido de Isabel Veloso atualiza estado de saúde da influenciadora

O estado de saúde da influenciadora Isabel Veloso, de apenas 18 anos, gerou grande comoção nas redes sociais após ela ser internada às pressas na última segunda-feira (3). A jovem, que trava uma batalha intensa contra um Linfoma de Hodgkin desde os 15 anos, sofreu uma grave crise de asfixia acompanhada de dores insuportáveis, o que levou seu marido, Lucas Borbas, a compartilhar um vídeo emocionante direto do hospital. “Te amo, gatinha! Vai ficar tudo bem”, escreveu ele, tentando transmitir esperança em meio ao desespero.

Em entrevista à Quem, Lucas explicou o que levou Isabel à internação de emergência: “Isabel foi encaminhada ontem com urgência ao hospital, por conta de fortes dores entre o diafragma e o estômago. Essa dor radiava até o pulmão, fazendo com que ela ficasse sem respirar”, detalhou.

O quadro de Isabel se agravou após o nascimento prematuro de seu primeiro filho, Arthur, há dois meses. Durante a gestação, ela revelou que o câncer havia avançado para os pulmões, tornando sua condição ainda mais delicada.

Isabela Veloso e Lucas

Em um desabafo recente nas redes sociais, Isabel revelou o avanço da doença: “Depois que o Arthur nasceu, já fiz dois raio-x para ver meu pulmão e o tumor que tenho no mediastino. E assim, não está legal. Desde que o Arthur nasceu, tive piora, teve surgimento de novos nódulos no outro pulmão. Eu tinha no direito, e agora estou com nódulos no esquerdo também”, contou, visivelmente abalada.

Segundo Lucas, o agravamento do quadro está diretamente ligado à falta de um medicamento essencial, que ainda não foi liberado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Por não liberarem o medicamento, o tumor da Isabel se expande rapidamente, causando essas dores e asfixia”, afirmou o marido, denunciando a urgência da situação.

Isabel também enfrenta uma angustiante batalha judicial para conseguir o medicamento que pode salvar sua vida. “A medicação que preciso é só via judicial. Desde que internei pra ganhar Arthur, a gente entrou com processo e simplesmente não consegui ainda. É uma medicação extremamente cara, não sou rica e não tenho condições de pagar tratamento. Meu tratamento e pré-natal foram pelo SUS”, revelou.

O mais alarmante? Mesmo com um laudo de emergência já emitido, Isabel denuncia a falta de resposta da Justiça: “Infelizmente, preciso da assinatura da juíza, e não consigo porque ela nem sequer olhou meus papéis. A gente já entrou com segundo processo e faz mais de quinze dias que estamos sem resposta nenhuma sobre isso”, lamentou.

