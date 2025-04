Saiba o sexo do filho de Gisele Bündchen

O mistério chegou ao fim! Gisele Bündchen deu à luz seu primeiro filho com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, e a notícia foi confirmada pela avó paterna, Alicinha Silveira, que não escondeu a emoção: “Estou louca para conhecer o bebê”, disse ela em entrevista à ELA, demonstrando o entusiasmo com a chegada do novo membro da família. Alicinha, que mantém uma ótima relação com Gisele, não poupou elogios à nora: “Eu a adoro, Gisele é o máximo, trata todo mundo bem.”

O bebê é um menino e tanto ele quanto a mamãe estão bem. Este é o terceiro filho de Gisele, que já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian Lake, de 12, frutos de seu casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. A modelo confirmou a gestação em outubro de 2024, após meses de especulação.

O romance entre Gisele e Joaquim começou de forma discreta, mas o casal já se conhecia há anos, desde que a supermodelo começou a ter aulas de jiu-jitsu com ele. Em uma entrevista reveladora para a Dust Magazine, Gisele contou que o primeiro contato com o instrutor foi motivado pelo interesse em matricular o filho Benjamin nas aulas de artes marciais.

“Inicialmente, eu nem estava considerando isso para mim. Mas quando eu trouxe [meu filho] para a primeira aula e comecei a conversar com Joaquim, percebi que o jiu-jitsu era muito mais do que autodefesa. Parecia muito alinhado com o que acredito e busco na minha vida, e como tenho um caminho para me desenvolver e me tornar a melhor versão de mim mesma”, afirmou Gisele.

