SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Pedro Scooby pegou os fãs de surpresa ao anunciar, nesta quinta-feira (6), que agora faz parte do OnlyFans! O surfista, conhecido por desafiar ondas gigantes, decidiu se jogar de cabeça em uma nova experiência e promete compartilhar momentos inéditos de sua vida pessoal e profissional.

Leia também: Cissa Guimarães assume affair com cantor famoso

“Eu sempre acreditei que a vida é sobre conexão e energia, e o OnlyFans é mais uma maneira de eu me aproximar de quem acompanha a minha jornada. Quero compartilhar o que há por trás das câmeras, desde os preparativos para encarar as ondas gigantes até os momentos mais leves do dia a dia”, revelou o atleta.

A promessa de Scooby é entregar um conteúdo jamais visto, indo além do surfe. Ele pretende mostrar a rotina intensa de treinos, sua preparação física e mental para enfrentar o mar, além de bastidores exclusivos de suas viagens e momentos mais íntimos.

“O surfe é meu mundo, mas minha história vai além do mar, e estou animado para dividir tudo isso de um jeito mais direto e real”, garantiu o ex-BBB, deixando seus seguidores curiosos sobre o que, de fato, ele vai revelar. Será que vem aí um lado de Pedro Scooby que ninguém nunca viu? Agora, só resta aguardar para descobrir!

The post Pedro Scooby entra em plataforma de conteúdo adulto e promete revelar tudo appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.