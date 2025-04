Descubra quanto tempo Eduardo Costa pode ficar preso

O cantor Eduardo Costa está novamente no centro de uma polêmica jurídica e pode acabar atrás das grades! O Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou que sua pena, antes restritiva de direitos, seja convertida em privativa de liberdade, o que pode levar o sertanejo à prisão por até oito meses.

A condenação de Eduardo Costa ocorreu em 2022, após ele ter difamado a apresentadora Fernanda Lima. Como punição, a Justiça determinou que ele prestasse serviços comunitários, mas o artista não cumpriu a decisão, o que levou o MP a solicitar a mudança da pena.

Caso a Justiça acate o pedido, o cantor pode ficar detido por um período que varia entre 30 dias e 8 meses. Apesar da gravidade da situação, Eduardo Costa minimizou o assunto e afirmou que o caso ainda está longe de um desfecho.

“Hoje saiu uma matéria aí falando que eu fui condenado em um processo lá com a Fernanda Lima. E eu queria dizer para vocês que isso é mentira. Eu fui inocentado em um processo há poucos dias e as pessoas, as próprias pessoas que perderam esse processo, é que soltaram essa fake news aí para poder tirar o foco. É conversa para boi dormir”, declarou o artista nos stories do Instagram.

Ele ainda explicou que o processo segue em andamento e que sua declaração polêmica ocorreu há anos. “O processo de fato existe, mas esse processo nem foi concluído ainda e vai demorar ainda para ser concluído, porque foi uma fala minha há muitos anos atrás. Hoje em dia a gente tem que tomar certas precauções com que a gente fala. Foi em 2018 isso”, completou.

