Motivo de quedas de aviões no Brasil vem à tona!

2025 mal começou e já está eita atrás de eita, não é mesmo? Veio à tona o motivo de estar acontecendo tantas tragédias aéreas em diversos estados do Brasil. Uma onda de acidentes aéreos vem sendo registrada em diferentes regiões do Brasil, com quedas de aeronaves em Ubatuba (SP), Montenegro (RS) e Prado (BA). Além disso, incidentes envolvendo aviões comerciais, como o caso de um passageiro que caiu da escada ao desembarcar e morreu, também chamam atenção. Mas será que esses acontecimentos são apenas tragédias isoladas ou há algo maior por trás dessas quedas?



A jornalista Laura Vicária, da revista Contigo!, apurou que, segundo a Mãe de Santo Michelle Castro, conhecida como ‘Dona do Destino’, os acidentes não são obra do acaso. “Existe uma grande empresa por trás sabotando as pequenas aeronaves. Há também uma questão com a ineficiência de manutenção das aeronaves, você pode perceber que a grande maioria dos acidentes são com voos particulares”, declarou.

A possibilidade de uma conspiração por trás dessas tragédias é assustadora. De acordo com Michelle, a causa desses acidentes pode estar na produção e manutenção das aeronaves, com empresas reduzindo custos de maneira irresponsável. “Existe uma ‘economia porca’ por trás desses aços e tecimentos, tanto no sentido de segurança quanto manutenção e combustível, o que faz com que a ocorrência de acidentes seja cada vez mais frequente”, explicou. “Eles usam peças já sucateadas para dar manutenção nas aeronaves pequenas”, completou a vidente.

Previsão sombria para os próximos meses

Se o cenário atual já é preocupante, Michelle Castro garante que as tragédias vão continuar se nada for feito. “Esses acontecimentos vão continuar acontecendo com cada vez mais frequência se não houver uma fiscalização eficiente em relação aos equipamentos utilizados”, alertou.

Enquanto a investigação sobre os recentes acidentes segue em andamento, a população fica cada vez mais apreensiva.

