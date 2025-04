EXCLUSIVO: Ex-de Nicolas Prattes, Luiza Caldi rebate especulações sobre ‘treta’ com Sabrina Sato

Mesmo com a presença de Sabrina Sato na escola, a ex-de Nicolas Prattes estreou na Marquês de Sapucaí como musa da Vila Isabel. Luiza Caldi, influenciadora digital, empresária e dentista atuante na área de harmonização orofacial, falou com exclusividade com a coluna minutos antes de entrar na avenida.

“É muita emoção, eu tô tão nervosa que eu não sei nem o que responder. A gente tá entrando aqui pra desfilar e eu estou muito feliz.”, contou.

Enquanto se preparava para entrar na passarela do samba, Luiza também precisou lidar com questionamentos sobre a presença de Sabrina Sato, rainha de bateria da Vila Isabel, e atual esposa de Nicolas Prattes, seu ex-namorado. Sem rodeios, ela fez questão de encerrar qualquer especulação. “Ai, gente, é zero constrangimento. Eu já falei isso mil vezes! Aqui é um momento de tanta felicidade, tão grande, pra falar disso. Não tem por que criar essa especulação. Essa história faz parte do meu passado e é isso.”

Também perguntamos sobre novos planos para o carnaval, se a influenciadora almejava se tornar uma futura rainha de bateria. No entanto, a musa garantiu que está focada no presente e não tem ambições maiores dentro da escola por enquanto. “Eu não penso em nada futuro, eu tô bem do jeitinho que eu estou. Eu só penso nesse cargo que eu estou hoje,” revelo .

Com carisma, samba no pé e uma postura firme diante das polêmicas, Luiza Caldi segue em busca de sua postura de Musa pela Vila Isabel e mostrou que está apenas focada em fazer uma boa performance na avenida.

