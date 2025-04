Após mãe de Lexa se afastar do carnaval, presidente da escola se manifesta

A folia sofreu um duro golpe com a notícia da desistência de Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, que abriu mão do posto de rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo. O anúncio, feito hoje (11) e pegou a comunidade do samba de surpresa e gerou um verdadeiro burburinho nos bastidores. A empresária, que vinha se preparando para brilhar à frente dos ritmistas da escola, decidiu se afastar para dar suporte à filha, que enfrenta um momento de luto após a morte da neta.

O presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes, não demorou a se manifestar sobre a decisão e fez questão de reforçar o apoio da escola à família. “Nós da Inocentes de Belford Roxo estamos solidários com a dor da Darlin Ferrattry e seus familiares. Desde o primeiro dia de internação da cantora Lexa, mantivemos contato e formamos uma corrente de oração. Hoje recebemos o comunicado que nossa querida rainha de bateria não irá participar do nosso desfile em 2025.”

Com a saída repentina da empresária, surge um grande questionamento: quem assumirá o posto de rainha da Inocentes? Reginaldo adiantou que a direção da escola já está se movimentando para definir o futuro da posição e que uma reunião será realizada em breve para tratar do assunto. “Vamos nos reunir com a direção da escola e com mestre Washington Paz, para decidirmos o que fazer com relação ao posto de rainha dos ritmistas.” Apesar do impasse, ele deixou claro que Darlin ainda faz parte da família da agremiação e que, caso deseje retornar em 2026, será recebida com todas as honras. “Momento triste demais e super compreensível. Gostaria de me colocar à disposição da escola, caso necessite de alguém para substituí-la, deixando claro que trata-se de uma questão momentânea. Inclusive, caso a escola decida seguir em 2026 com a Darlin, estarei não só aplaudindo como referenciando a volta, após esse momento de dor.”

A própria Darlin se pronunciou por meio das redes sociais para justificar sua saída, em um depoimento emocionado que mexeu com os fãs. “Não me sinto feliz e nem à altura, neste momento, para ocupar o posto de Rainha de Bateria, onde o meu coração é só dor e o Carnaval é alegria. Agradeço aos presidentes Reginaldo Gomes e Rodrigo Gomes, assim como toda a direção e comunidade da Inocentes pelo carinho e recepção ao longo desse tempo.”

