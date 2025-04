Fernanda Torres rompe o silêncio sobre polêmicas no Oscar

Fernanda Torres finalmente quebrou o silêncio sobre as polêmicas que tomaram conta da reta final do Oscar 2025. Em entrevista à edição americana da revista Vogue, a atriz brasileira, indicada na categoria de Melhor Atriz, classificou a situação como “triste” e “realmente chocante”, deixando claro seu espanto com a repercussão das discussões envolvendo Karla Sofía Gascón e o filme Emilia Pérez.

LEIA TAMBÉM: Após mãe de Lexa se afastar do carnaval, presidente da escola se manifesta



A artista também fez uma reflexão sobre o impacto das redes sociais na indústria do entretenimento, destacando como o Brasil se tornou um território particularmente feroz nesse cenário. “O Brasil é muito, muito forte na internet. Os artistas no Brasil tiveram que aprender a navegar nessa coisa selvagem nos últimos dez anos. Os artistas foram alvos de notícias falsas, de agressividade. Ao mesmo tempo, a internet é maravilhosa para uma artista independente como eu, pois me permite lançar minhas peças e livros”, afirmou.

Ainda chocada com a intensidade dos ataques, Fernanda reforçou sua posição contra discursos de ódio e lembrou que, ao longo da carreira, também já foi alvo desse tipo de comportamento. “Estou em choque com o que aconteceu. É triste, é realmente chocante. Mas sou totalmente contra a cultura do ódio na internet. Eu era um alvo e sempre lutei contra isso”, declarou.

Além das polêmicas, a atriz revelou detalhes da exaustiva maratona que tem enfrentado na campanha pelo Oscar, buscando garantir que o filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, receba a devida atenção dos votantes da Academia. “Tenho trabalhado tanto na campanha do filme, é sobre-humano. Viajo sete horas aqui, cinco horas ali, 20 horas, fazendo exibições e perguntas e respostas. O filme nunca teve dinheiro para grandes outdoors; era uma luta de guerrilha, homem a homem”, desabafou.

Mesmo após a inesperada vitória no Globo de Ouro, não houve tempo para comemorações. Segundo Fernanda, os incêndios que devastaram Los Angeles naquele período trouxeram uma reviravolta inesperada. “Fora do Brasil, Ainda Estou Aqui não tinha sido lançado antes de janeiro, então as pessoas só ouviram falar dele em festivais ou exibições especiais. E então teve a surpresa do Globo de Ouro, mas nem tivemos tempo de comemorar, porque Los Angeles estava pegando fogo no dia seguinte e eu tive que evacuar. No meio daquela tragédia, você ganha algo maravilhoso, mas segue em frente — não há tempo”, contou.

Diante da pressão, da correria e das polêmicas que vêm sacudindo o Oscar 2025, Fernanda Torres segue firme na disputa, provando que, mais do que uma grande atriz, também é uma guerreira dentro e fora das telas.

The post Fernanda Torres rompe o silêncio sobre polêmicas no Oscar appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.