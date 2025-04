SBT descarta Cariúcha do ‘Casos de Família’ e programa fica incerto; entenda

O destino de “Casos de Família” no SBT virou uma incógnita! Segundo apuração exclusiva da Contigo!, Cariúcha, que até então era apontada como a favorita para comandar a nova versão do programa, foi oficialmente descartada da disputa e o motivo ainda é um mistério.

No final do ano passado, a ex-Fazenda e apresentadora do Fofocalizando parecia ter a vaga garantida, após superar concorrentes de peso como Jojo Todynho e Pablo Marçal nos testes da emissora. Fontes dos bastidores chegaram a afirmar que ela era “única na apresentação”, gerando uma forte expectativa para sua estreia no comando do programa que marcou gerações. Mas, de forma inesperada, o SBT mudou de rumo e tirou Cariúcha da disputa.

Agora, o futuro do “Casos de Família” está em risco. Segundo informações de dentro da emissora, o projeto pode sofrer mudanças drásticas ou até mesmo ser cancelado antes de sair do papel. Será que ninguém irá conseguir superar a apresentadora Christina Rocha?

O clássico, que fez história ao expor conflitos familiares em rede nacional, foi encerrado em março de 2023, após 19 anos no ar. Desde então, o SBT vem estudando uma reformulação do formato. A direção do canal chegou a cogitar mudanças na exibição, com possibilidade de veiculação semanal em vez de diária. No entanto, com o impasse atual, nada está garantido.

A assessoria do SBT negou qualquer decisão definitiva sobre o retorno do programa e quem será o apresentador. Mas nos bastidores, a conversa é outra! O clima é de incerteza e indefinição total.

