Estrela da Netflix é encontrada sem vida; saiba quem é

O mundo do entretenimento sul-coreano foi abalado neste domingo (16) com a notícia da morte precoce da atriz Kim Sae-ron. Aos 24 anos, a estrela do dorama “Cães de Caça” (Bloodhounds), da Netflix, foi encontrada sem vida dentro de sua residência. A descoberta foi feita por uma amiga, que estranhou a falta de contato e decidiu procurá-la.

A polícia foi imediatamente acionada, e as investigações sobre a causa da morte já começaram. Até o momento, as autoridades descartam a participação de terceiros, mas o mistério sobre o que teria levado à tragédia ainda paira no ar.

Kim Sae-ron era uma das grandes promessas da indústria do cinema e da televisão na Coreia do Sul. Sua carreira começou cedo, aos nove anos, e ganhou notoriedade com atuações marcantes em produções como “Uma Vida Nova em Folha” (2009) e “The Man From Nowhere” (2010). Com o passar dos anos, consolidou-se no meio artístico e estrelou filmes como “Uma Garota à Porta”, que a colocou ainda mais em evidência no cenário internacional.

Porém, nem só de sucessos foi marcada sua trajetória. Em 2022, a atriz se envolveu em uma grande polêmica ao protagonizar um incidente de embriaguez ao volante, que prejudicou comerciantes e cidadãos locais. A repercussão do caso afetou sua imagem, e Kim chegou a se afastar dos holofotes por um tempo. Na ocasião, sua agência, Gold Medalist, divulgou um comunicado afirmando que ela estava arrependida e disposta a reparar os danos. A própria atriz também se manifestou nas redes sociais, assumindo o erro. “Eu deveria ter agido de forma mais cuidadosa”, declarou na época.

Agora, sua morte inesperada deixa muitas perguntas sem respostas. O que realmente aconteceu com Kim Sae-ron? Teria algum fator externo contribuído para essa tragédia?

