MC Daniel e Lorena Maria celebram o nascimento de Rás após parto complicado

Na madrugada desta terça-feira (18), nasceu Rás, o primeiro filho do funkeiro MC Daniel e da modelo Lorena Maria. O bebê veio ao mundo na maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro, através de uma cesariana realizada após complicações no parto. Apesar do susto, mãe e filho passam bem, e o casal compartilhou a felicidade com os fãs nas redes sociais.

Em uma publicação emocionante, MC Daniel e Lorena descreveram a intensidade do momento: “Depois de lutar muito pra ter você, seu coraçãozinho oscilou, o medo bateu forte, a dor extrema, o socorro de Deus, a mudança de planos e você veio lindo, perfeito, esperto. O projeto de Deus, meu Rás, meu líder.” A mensagem reforçou o alívio e a gratidão dos pais após a tensão vivida durante o parto.

O nome do bebê Rás, significa “chefe” e é inspirado no imperador da Etiópia Rás Tafári, figura central no movimento rastafári. O nome carrega um significado especial e simbólico para o casal, que não esconde a felicidade com a chegada do bebê.

Nas redes sociais, a modelo compartilhou imagens inéditas do nascimento, mostrando MC Daniel presente em todos os momentos. Os registros evidenciam a emoção e a cumplicidade da família em formação, encantando os fãs do casal.

