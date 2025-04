Noiva de Amado Batista gasta uma fortuna em procedimento estético antes do casamento

A contagem regressiva para o casamento de Amado Batista e Calita Franciele já começou, e a modelo não poupou investimentos para o grande dia. Aos 23 anos, Calita desembolsou nada menos que R$ 150 mil em um novo sorriso, apostando em lentes de porcelana para brilhar na cerimônia que promete ser um dos eventos mais luxuosos do ano.

O casamento está marcado para o dia 15 de março, às 16h30, acontecerá na Fazenda AB, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso. O local, pertencente ao cantor, tem uma extensão impressionante de 35 mil hectares e é avaliado em incríveis R$ 350 milhões. Com uma paisagem paradisíaca e preservação ambiental, o espaço será palco de uma união que já está dando o que falar.

Os convites já foram enviados e os padrinhos escolhidos. Um detalhe curioso é que o casamento será oficializado sob o regime de separação total de bens, conforme determina a legislação para pessoas acima de 70 anos.

Além do sucesso na música, Amado Batista, de 72 anos, também se destaca no ramo empresarial. O cantor possui um patrimônio estimado em mais de R$ 800 milhões, que inclui imóveis de alto padrão, diversas fazendas e até mesmo um avião particular. No setor agropecuário, a venda de gado do artista ultrapassa a marca de R$ 120 milhões por ano, consolidando-o como um dos grandes nomes do agronegócio brasileiro.

