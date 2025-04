Ausência de Datena gera crise na programação do SBT

A ausência de José Luiz Datena está causando um verdadeiro rebuliço na programação do SBT. Desde que decidiu antecipar suas férias no dia 13 de fevereiro, o apresentador tem sido substituído por Bruno Peruka, mas a troca não caiu bem para os telespectadores. O jornalístico ‘Tá na Hora’ viu seus números despencarem e já acendeu o alerta vermelho nos bastidores da emissora de Silvio Santos.

De acordo com dados divulgados pelo site O Antagonista, a audiência do programa caiu para uma média de 3,2 pontos, perdendo até mesmo para a Band, que, no mesmo horário, atingiu 3,3 pontos com o ‘Brasil Urgente’ e o ‘Jornal da Band’.

A mudança inesperada tem gerado tensão na emissora, já que o desempenho do ‘Tá na Hora’ é crucial para a grade de programação. Nos corredores do SBT, especula-se que a saída temporária de Datena possa comprometer o desempenho da atração a longo prazo, algo que preocupa a alta cúpula do canal.

Na tentativa de conter os rumores de que Datena teria se afastado definitivamente, o SBT divulgou uma nota oficial no último dia 11 negando qualquer tipo de desligamento. “O apresentador apenas trocou suas folgas do Carnaval para os dias 13 a 20 próximos, quando estará em viagem com sua família”, esclareceu a assessoria.

