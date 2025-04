Presente de Luciano Huck e carinho de Anitta marcam a chegada de Rás, filho de MC Daniel

O presentinho especial veio de ninguém menos que o apresentador Luciano Huck. Em seus stories, o cantor contou, cheio de carinho: “O primeiro banho que ele tomou, ele vestiu a roupa que o Luciano Huck deu pra ele”. QUE MORAL, NÉ?!

Rás, filho de MC Daniel e Lorena Maria, não é apenas afilhado de uma das maiores estrelas do Brasil, mas também ganhou a atenção e carinho de personalidades da mídia. A escolha de Anitta para ser madrinha do bebê foi uma alegria, mas também uma grande demonstração de amizade e união entre os artistas. A cantora se mostrou emocionada com a chegada do afilhado e compartilhou sua alegria com os seguidores ao comentar em uma postagem de Lorena Maria nesta terça-feira (18).

Mc Daniel reagindo ao presente de Luciano Huck

“Ahhhh dinda amaaaa”, exclamou Anitta, encantada com o nascimento do pequeno. A relação entre a cantora e a família de MC Daniel parece ser forte e afetiva, com trocas de carinho e apoio constantes. A chegada do filho de MC Daniel e Lorena Maria promete ser marcada por muitos momentos de alegria e amizade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL ???? FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

