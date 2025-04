Revoltada, filha de Leonardo expõe pedido inusitado de crush: ‘Me banca’

Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, usou as redes sociais para abrir o jogo sobre sua vida amorosa e revelou que está impossível arranjar um namorado. Durante uma interação com seus seguidores no Instagram, a influenciadora compartilhou sua frustração com as abordagens que recebe e ainda confessou que guarda mágoas de um relacionamento passado.

Ao responder a um seguidor que perguntou se estava difícil encontrar um novo amor, Jéssica foi direta: “Não é que está difícil… ‘Está impossível arrumar um namorado’”, disse

Story Je?ssica Beatriz Costa – Reproduc?a?o Instagram

Na sequência, ela expôs uma mensagem recebida de um pretendente que deixou seus seguidores chocados: “Ficaria comigo? Vem para Trancoso e me banca, você é cheia do dinheiro mesmo”.

Revoltada, Jéssica fez questão de comentar a abordagem sem noção: “Quando eu li, eu não acreditei. Cara, é um tipo de pergunta que você nem… Sabe, que você pula? Mas eu falei, não, vou compartilhar. Vocês entenderam? O tanto que as pessoas hoje em dia estão sem noção? Como é que namora desse jeito?”, desabafou.

Mas os desafios da influenciadora no amor não param por aí. Durante a conversa, ela revelou que ainda não superou totalmente um término recente. “Desculpa, gente, eu fico um pouco estressada com esse assunto. Passei por um término… E até hoje ainda dói. Não foi com o pai do meu filho, foi um namoro que terminou no final de 2023. Então, para mim, ainda é difícil de processar”, admitiu.

