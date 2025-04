Rodriguinho expõe ex-BBB e dispara: ‘A pessoa mais esquisita que conheci’

A relação entre os ex-BBBs nem sempre segue firme e forte após o reality, e Rodriguinho não escondeu que sua conexão com Fernanda Bande esfriou completamente. Em entrevista ao programa Camarote do Chico Barney, no YouTube, o cantor não poupou palavras ao explicar a distância da ex-colega de confinamento: “Ela é a pessoa mais esquisita que eu conheci”.

LEIA TAMBÉM: Indireta? Dado Dolabella faz reflexão sobre amor na web



Durante sua participação no BBB 24, Rodriguinho formava um trio inseparável com Fernanda Bande e Giovanna Pitel. No entanto, o tempo passou e as amizades tomaram rumos diferentes. Segundo o pagodeiro, ele e Fernanda não se falam há mais de sete meses, um afastamento que chamou a atenção do público.

“Com a Pitel eu falo muito. Já com a Fernanda, faz um bom tempo que eu não falo. Quando eu converso com a Fernanda, ela é aquela pessoa do quarto. Uma mulher fantástica. Mas deve ter uns sete meses que a gente não se fala. A última vez, ela veio na minha casa, passou o dia comigo, fiz churrasco pra ela. Foi fantástico. Ela foi embora e eu nunca mais conversei com ela”, revelou.

Já sobre Giovanna Pitel, Rodriguinho garantiu que mantém contato constante, conversando com ela semanalmente. Além disso, os dois estarão juntos na gravação do acústico do cantor, que acontece no próximo dia 22, em São Paulo. O artista também comentou sobre um possível desentendimento entre Pitel e Fernanda, mas sem confirmar briga: “Não sei se ela e a Fernanda brigaram. A Pitel me diz que elas apenas se afastaram. Ela é esquisita, mas é um ser humano fantástico. Fernanda também não tem uma vida fácil”, completou.

A declaração do cantor movimentou as redes sociais e reacendeu a curiosidade do público sobre os bastidores da relação entre os ex-BBBs. Teria acontecido algo entre Fernanda e Pitel nos últimos meses? O afastamento de Fernanda é um mistério ou um indício de atritos nos bastidores do reality? Resta aguardar os próximos capítulos dessa história!

The post Rodriguinho expõe ex-BBB e dispara: ‘A pessoa mais esquisita que conheci’ appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.