SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

O cantor Oruam foi preso pela Polícia Militar na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ainda não há informações sobre o motivo da prisão, mas vídeos do momento circulam na internet.

LEIA TAMBÉM: Rodriguinho expõe ex-BBB e dispara: ‘A pessoa mais esquisita que conheci’



Nas imagens, Oruam não esboça reação enquanto é abordado pelos policiais. Populares que presenciaram a cena protestaram contra a ação, pedindo para que os agentes não oprimissem o artista e solicitando sua soltura.

Após a detenção, o cantor foi encaminhado para a delegacia da Barra da Tijuca. Até o momento, a polícia não forneceu detalhes sobre a ocorrência, e a assessoria do artista também não se pronunciou sobre o caso.

Oruam, um dos nomes em ascensão no cenário do rap nacional, tem grande repercussão nas redes sociais e conta com uma base fiel de fãs. Seu nome já esteve envolvido em polêmicas recentes, especialmente após a proposta da chamada “Lei Anti-Oruam”, que busca restringir a contratação de artistas cujas músicas possam ser associadas à apologia ao crime.

A prisão do cantor gerou uma onda de manifestações na internet, com fãs pedindo explicações sobre o ocorrido e demonstrando apoio ao artista. A reportagem segue acompanhando o caso e trará atualizações assim que houver novas informações.

The post VÍDEO: Cantor Oruam é preso na Barra da Tijuca; motivo ainda não foi divulgado appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.