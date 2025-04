Maiara aposta em novo corte de cabelo e web reage

Maiara, da dupla com Maraisa, segue impressionando o público com suas transformações. Depois de perder 30 kg e renovar seu estilo de vida, a cantora sertaneja decidiu ousar ainda mais e surgiu com um corte de cabelo completamente diferente do que os fãs estavam acostumados. A mudança drástica viralizou e virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

A revelação aconteceu na última quinta-feira (20), quando Maiara apareceu em um momento descontraído ao lado da mãe e da irmã enquanto praticava stand-up paddle. No entanto, o que realmente roubou a cena foi seu novo visual: fios curtíssimos, uma verdadeira reviravolta em seu visual, que sempre ostentou madeixas longas.

No X (antigo Twitter), os fãs ficaram em polvorosa e as opiniões ficaram divididas. Enquanto muitos exaltaram a ousadia da cantora, outros confessaram estar estranhando a mudança. “Muito apaixonada na Maiara com o cabelo curtinho! Maiaravilhosa”, escreveu uma seguidora empolgada. Já outra admitiu: “Eu tô estranhando Maiara assim”.

A mudança capilar vem na esteira de uma grande revolução na vida de Maiara. Nos últimos meses, a cantora foi alvo de inúmeros comentários sobre seu emagrecimento impressionante. Em março de 2024, ela revelou ao programa Fofocalizando, do SBT, que perdeu cerca de 30 kg após um intenso processo de reeducação alimentar e treinos.

“Acho que está chegando aos 30 kg. Hoje devo ter entre 45 kg e 47 kg. Não faço nada sem acompanhamento, aprendi depois de dez anos que meu corpo é o meu centro”, declarou na ocasião.

