EXCLUSIVO: Christian Chávez gera polêmica ao evitar fãs em ensaio técnico da Grande Rio

Cercado por um forte esquema de segurança, Christian Chávez evitou interações e não atendeu aos pedidos de fotos, atitude que gerou repercussão negativa para alguns componentes e fãs que tentavam garantir um click com o ator.

De acordo com informações de bastidores, a decisão teria sido uma orientação de sua assessoria, que pediu para poupar sua exposição para o desfile oficial na avenida. No entanto, a postura gerou críticas entre os admiradores que esperavam um contato mais próximo com o ídolo.

Christian Chávez será um dos destaques da Grande Rio no Carnaval deste ano. A escola, que integra o Grupo Especial do Rio de Janeiro, promete um desfile marcante e aposta na presença do artista para abrilhantar sua passagem pela Sapucaí. Resta saber se, na avenida, o ator conquistará o público com o carisma que lhe rendeu fama internacional.

Até então a antipatia tomou conta. Xiii.

