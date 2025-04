Hariany Almeida quebra o silêncio e manda recado para Matheus Vargas

Hariany Almeida finalmente se pronunciou após o vazamento do vídeo de Matheus Vargas, seu agora ex-namorado, em um momento íntimo com outras pessoas em uma resenha. A gravação, que mostra o filho do cantor Leonardo tendo parte do corpo lambida durante uma resenha, caiu como uma bomba nas redes sociais e resultou no fim do relacionamento.

Diante da repercussão, a influenciadora decidiu se manifestar e deixou claro que nada disso a abala.”Hoje venho até vocês para esclarecer o meu término depois de tamanha exposição, com o intuito único de deixar meus fãs tranquilos. E, para ser bem franca, essa situação não me define e nem me derruba!”, declarou Hariany, mostrando que segue firme mesmo após o escândalo.

A ex-BBB também aproveitou o momento para mandar um recado poderoso, reforçando que não precisa de validação masculina para ser feliz. “Eu sou uma mulher forte que não espero nada de homens para validar meu valor ou minha felicidade. Minha trajetória é guiada por mim mesma, nada muda.”

Hariany Almeida se pronuncia

Focada em sua carreira e projetos pessoais, Hariany encerrou sua declaração com uma reflexão : “A vida é sempre feita de novas oportunidades e o poder que temos de recomeçar sempre que necessário!”

