Rafaella Santos gasta R$ 6 milhões no cartão e Neymar Pai assume conta

Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar Jr., acumulou uma fatura de R$ 6 milhões no cartão de crédito no mês de dezembro incluindo despesas luxuosas como o aluguel de um jatinho particular. O valor exorbitante teria gerado insatisfação dentro da família, especialmente por parte de Neymar Pai, que precisou cobrir os custos.

Segundo informações do programa Fofocalizando, do SBT, a influenciadora digital recorreu ao pai para quitar a dívida. O montante, muito acima do esperado, teria causado desconforto entre os familiares, já que Neymar Pai é responsável por administrar parte das finanças da família e não teria ficado satisfeito com os gastos excessivos.

O caso repercutiu nas redes sociais, levantando debates sobre o estilo de vida de Rafaella. Enquanto alguns internautas criticaram a ostentação, outros defenderam a influenciadora, apontando que os gastos fazem parte de sua rotina e de seu padrão de vida.

Até o momento, Rafaella Santos não se pronunciou sobre o assunto. A polêmica segue movimentando a web, com fãs e seguidores especulando sobre como a família Neymar lida com questões financeiras nos bastidores.

