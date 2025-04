Traficante preso na casa de Oruam faz parte de quadrilha de roubo de celulares

SIGA NO

A polícia prendeu, nesta semana, um homem identificado como Yuri, foragido da Justiça e integrante de uma quadrilha especializada em roubos de celulares. Ele foi encontrado na casa do rapper Oruam, que também chegou a ser detido por suspeita de favorecimento pessoal, mas foi liberado posteriormente. Durante as investigações, surgiu uma gravação na qual Yuri admite ter atirado contra um motorista de caminhão durante um assalto.

O áudio, obtido e divulgado pelo RJTV, mostra uma conversa entre Yuri e um comparsa, na qual ele relata o disparo. “Deu ruim, cara, dei um tirão nele”, diz o criminoso. O interlocutor reage indignado: “Tá maluco, cara? Deu tiro sem necessidade”. Yuri então explica que pulou na porta do caminhão e que o motorista teria tentado jogá-lo para fora, momento em que atirou. A gravação reforça o envolvimento do suspeito com crimes violentos na região.

Oruam, que chegou a ser levado para a delegacia da Cidade da Polícia, declarou que é amigo de Yuri, mas alegou não saber que ele era foragido. “Não fazia ideia de que ele era procurado pela Justiça”, afirmou o cantor ao deixar a unidade policial. Após prestar depoimento, ele foi liberado e responderá ao processo em liberdade. Já Yuri permanece preso e deve ser indiciado por roubo e tentativa de homicídio.

A prisão de Yuri faz parte de uma investigação mais ampla sobre uma quadrilha que atua no roubo de celulares no Rio de Janeiro. O caso segue em apuração, e as autoridades buscam identificar outros membros da organização criminosa.

