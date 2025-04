Maraisa confirma fim do noivado com Fernando Mocó

Após especulações e sinais nas redes sociais, Maraisa, da dupla com Maiara, confirmou o fim do noivado com Fernando Mocó. O relacionamento, que começou em julho de 2023 e passou por diversas idas e vindas, chegou ao fim definitivamente. A cantora decidiu se pronunciar após apagar fotos com o empresário e deixar de segui-lo nas […]

