Irmão atualiza estado de saúde de Nana Caymmi; veja

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

O estado de saúde de Nana Caymmi, de 83 anos, segue preocupante. Internada há seis meses na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, a cantora enfrenta complicações graves e luta para se recuperar. Em entrevista ao podcast MPB Bossa, seu irmão, o também cantor Danilo Caymmi, revelou detalhes alarmantes sobre o estado da artista e apontou que a obesidade agravou ainda mais o quadro.

LEIA TAMBÉM: Grave acusação contra Pablo Marçal vem à tona

“Infelizmente, [ela não está] nada bem. Está há seis meses na UTI. Ela chegou ao hospital em estado muito grave, quase faleceu… Mas isso é consequência da obesidade. Então, um conselho para as pessoas: cuidado com a obesidade, pois foi o que levou Nana a desenvolver todas essas comorbidades”, desabafou Danilo.

O cantor explicou que a recuperação da irmã exige paciência e acompanhamento constante. “Com o acúmulo de gordura, torna-se muito difícil se recuperar de problemas circulatórios. É um processo complexo, que estamos acompanhando com cuidado. Ela vai se recuperar aos poucos, passo a passo”, afirmou.

Nana Caymmi foi internada em julho de 2024 para tratar uma arritmia cardíaca e precisou passar por um implante de marca-passo. Depois de 18 dias no hospital, chegou a receber alta, mas retornou uma semana depois com fortes dores no peito e teve que se submeter a um cateterismo cardíaco. Em dezembro, os médicos optaram por realizar uma traqueostomia para auxiliar sua respiração, dando início a um longo processo de recuperação.

Embora a equipe médica tenha relatado pequenos progressos, Nana ainda não tem previsão de alta. Segundo a assessoria da Casa de Saúde São José, seu quadro é estável, mas inspira cuidados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MPB BOSSA (@mpb_bossa_)

The post Irmão atualiza estado de saúde de Nana Caymmi; veja appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.