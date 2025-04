Preta Gil é internada e vai direto para UTI

SIGA NO

A saúde de Preta Gil voltou a ser motivo de preocupação para os fãs! A cantora, que luta contra um câncer desde o início de 2023, foi internada em um hospital particular de Salvador após ser diagnosticada com uma infecção urinária. A notícia foi confirmada pela direção médica da unidade nesta segunda-feira (10).

Preta está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último sábado (8), sob monitoramento constante da equipe médica. “O quadro de saúde permanece estável”, informou o hospital em comunicado oficial. A cantora recebe cuidados do coordenador da UTI, doutor Diogo Azevedo, do urologista doutor Frederico Mascarenhas, além de seu médico particular, doutor Roberto Kalil Filho.

A internação acontece apenas três dias depois de Preta ter sido vista curtindo um dia de sol em uma praia de Salvador. “Tive liberação médica para dar um mergulho!”, celebrou ela nas redes sociais.

Vale lembrar que, em entrevista recente ao Fantástico, a artista contou que planejava passar o Carnaval na Bahia e expressou o desejo de tomar um banho nas águas da Baía de Todos-os-Santos. Diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, Preta vem enfrentando um tratamento intenso com quimioterapia e radioterapia. A doença chegou a atingir outras áreas do corpo, como dois linfonodos, o peritônio e o ureter.

