Mãe de Ana Castela se manifesta após a cantora comprar mansão milionária em Orlando

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Ana Castela está vivendo um verdadeiro conto de fadas! A boiadeira mais amada do Brasil acaba de adquirir uma mansão luxuosa em Orlando, nos Estados Unidos, por aproximadamente R$ 7 milhões. O imóvel, que conta com nove quartos e está situado em um condomínio exclusivo frequentado por celebridades como Bruna Marquezine, marca um novo capítulo na vida da jovem estrela do sertanejo.

Nas redes sociais, Michele Castela, mãe da cantora, não escondeu a emoção e celebrou a conquista da filha. “Nosso maior orgulho. Você merece o mundo”, escreveu, enchendo a artista de elogios. A mansão será decorada pela renomada arquiteta Ingrid Peski, enquanto outros detalhes estão sendo cuidadosamente organizados pela equipe do empresário Rodrigo Branco.

O anúncio da nova casa causou um verdadeiro alvoroço entre os fãs, que encheram as redes sociais da família Castela com mensagens de carinho. “Parabéns pela conquista”, escreveu um seguidor. “Ana, que Deus abençoe essa casa em Orlando. Você merece muito”, desejou outro. “Que incrível! Você merece o mundo”, acrescentou mais um admirador.

A cantora, que já é um fenômeno na música sertaneja, compartilhou cliques ao lado de sua equipe de corretores e arquitetos, revelando toda a felicidade desse momento. “Os sonhos de Deus são maiores que os nossos”, exclamou Ana, deixando claro que essa conquista é apenas o começo de uma nova fase cheia de planos ambiciosos.

A inauguração da mansão está prevista para julho e, em seguida, o imóvel será disponibilizado para locação, mostrando que Ana Castela também está investindo no mercado imobiliário.

