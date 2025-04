Andressa Urach no Oscar? Ex-miss bumbum se manifesta: ‘Vencedora’

O que era para ser apenas mais uma postagem virou um verdadeiro caos entre os seguidores de Andressa Urach. Nesta quarta-feira (12), a modelo e criadora de conteúdo adulto surgiu em seu perfil do Instagram segurando uma estatueta do Oscar e soltou uma provocação que deixou muita gente intrigada.

“Fui surpreendida com este presente incrível de um seguidor: meu próprio Oscar!”, revelou a loira, que posou com o troféu dourado em mãos. Em seguida, ela fez uma declaração que atiçou ainda mais a curiosidade dos fãs: “Me sinto uma vencedora no filme da minha vida. E vocês viram a capa que criaram para Ímola? A criatividade de vocês não tem limites! Quem vocês acham que deveria me interpretar nas telonas?”.

O comentário rapidamente incendiou a web, levantando rumores sobre um possível filme biográfico da ex-vice Miss Bumbum. Internautas entraram na brincadeira e começaram a sugerir nomes de atrizes para viver Andressa nas telonas. “A Letícia Colin é a escolha perfeita para o papel”, escreveu um seguidor. “Eu acho que a Deborah Secco te representaria muito bem nas telas”, apontou outra. Já um terceiro foi ainda mais longe e fez uma comparação ousada: “Nossa, mas falando sério, seria um filme babado, tipo Verdades Secretas“.

