Neymar levanta especulações sobre possível carreira na música

O astro do futebol Neymar Jr. surpreendeu seus seguidores nesta quarta-feira (12/3) ao sugerir que pode explorar novos horizontes na carreira artística. Em seu perfil no Instagram, o atacante do Santos compartilhou uma imagem sugestiva que despertou a curiosidade dos fãs. A foto mostrava um violão, um fone de ouvido e algumas anotações rabiscadas em uma folha, acompanhada da legenda enigmática: “Vem coisa boa por aí. #NossaCanção”.

Neymar – Foto: Reprodução / Redes Sociais

O gesto de Neymar rapidamente gerou burburinho nas redes sociais. Muitos fãs se mostraram animados com a possibilidade de o jogador lançar uma música, enquanto outros receberam a notícia com humor. “E assim concluímos que não precisa mais de talento pra virar cantor, basta ter dinheiro”, ironizou um usuário no Twitter. Outro comentou de forma divertida: “Isso foi uma ameaça? Do jeito que as coisas são, eu não duvido que ele pegue o top 1 no Brasil”.

Embora Neymar não tenha dado mais detalhes sobre seus planos, a publicação deixou claro que ele está interessado em se aventurar no universo musical. Seja como brincadeira ou um projeto real, a verdade é que qualquer iniciativa do jogador tende a ganhar grande repercussão, o que levanta a curiosidade sobre o que ele pode estar preparando para o futuro.

