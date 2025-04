Treta entre Marina Ruy Barbosa e Cíntia Chagas vem à tona

SIGA NO

O barraco está armado! A influenciadora e professora de etiqueta Cíntia Chagas se envolveu em uma polêmica com Marina Ruy Barbosa ao criticar o comportamento da atriz em um evento internacional. O embate viralizou e movimentou as redes sociais, com fãs e famosos tomando partido na discussão.

Tudo começou quando Cíntia compartilhou um vídeo em que Marina aparece interagindo com um amigo, tocando-o com frequência no braço. Aproveitando a situação, a influenciadora resolveu dar uma lição de etiqueta. “Pare de pegar nas pessoas! É inoportuno, deselegante e enfadonho”, escreveu.

A crítica não passou despercebida e chegou até Marina, que, sem papas na língua, rebateu com ironia: “Obrigada pelo toque. Ops, toque não pode, né, Cíntia? Da próxima vez, consulto antes como devo tratar meus amigos.”

Mas Cíntia não deixou barato e logo retrucou com uma alfinetada afiada: “Que bom que você se tocou. Fico feliz por poder ajudá-la.” A influenciadora ainda fez questão de expor o print da interação em seus Stories.

A confusão atingiu outro nível quando a mãe de Marina, Gioconda Ruy Barbosa, entrou na briga para defender a filha. “Seu comentário não vai mudar em nada a vida dela, querida. Enfadonho é ler seus comentários desnecessários”, disparou.

A polêmica se espalhou e dividiu opiniões. Enquanto alguns defenderam Marina, outros apoiaram Cíntia. A ex-BBB Vanessa Lopes saiu em defesa da atriz: “Ah, pois pode pegar no meu braço, Marina. Vai ser um prazer! Pode ter certeza de que não vou me incomodar! (Isso é ironia, não vi incômodo da parte dele).”

Diante da repercussão, Cíntia Chagas tentou amenizar o climão, afirmando que tudo não passou de uma brincadeira. “Brincadeiras à parte, eu não tenho nada contra a Marina, pelo contrário. Ela é linda, talentosa, trabalhadora e educada. Eu apenas utilizei a cena para explicar uma regra básica de etiqueta. Eu, no lugar dela, daria boas risadas da situação. É assim que faço quando me PEGAM errando. Mais leveza, Brasil! Mais leveza!”, disse.

