Estado de saúde da Mãe de Gugu vem à tona!

Maria do Céu Liberato, mãe do falecido apresentador Gugu Liberato, foi internada às pressas na última quinta-feira (13) no Hospital Albert Einstein, em Alphaville, São Paulo. A preocupação com a matriarca da família se intensificou após uma suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC), levando familiares a tomarem uma decisão rápida para garantir o melhor atendimento médico.

A notícia da internação de Maria do Céu deixou fãs e amigos em alerta, mas a assessoria da família finalmente se pronunciou sobre seu real estado de saúde. De acordo com o comunicado oficial, a veterana de 95 anos foi diagnosticada com uma infecção pulmonar, mas está reagindo bem ao tratamento. “Ela está se recuperando muito bem. Tomando antibiótico e monitorando a infecção com exames”, garantiu a equipe.

As primeiras informações sobre a hospitalização vieram à tona através da jornalista Déborah Albuquerque e, posteriormente, foram confirmadas pelo portal LeoDias. Na sexta-feira (14), o comunicador trouxe novas atualizações, revelando que Maria do Céu está recebendo todo o suporte necessário e conta com a presença constante de sua filha Aparecida Liberato.

