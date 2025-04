Bárbara Evans relata susto com picada de escorpião no filho Antônio

A influenciadora Bárbara Evans passou por um susto neste sábado (15/3) ao revelar que seu filho, Antônio, foi picado por um escorpião. A notícia foi compartilhada pela própria famosa nos stories do Instagram, onde ela apareceu desesperada e chorando, pedindo orações aos seus seguidores enquanto o menino era levado para um hospital em São José do Rio Preto. O marido de Bárbara, o empresário Gustavo Theodoro, acompanhou o filho na ambulância, enquanto ela se dirigia ao hospital levando os pertences necessários.

VEJA TAMBÉM: Estado de saúde da Mãe de Gugu vem à tona!

“Oi meus amores. Eu tô passando aqui rapidinho pra pedir orações pra vocês pelo Antônio”, disse a influenciadora aos prantos. “Ele foi picado por um escorpião agora de manhã e foi encaminhado pra Rio Preto, já chegou no hospital. O Gustavo foi junto na ambulância e eu vim buscar as coisas dele. Então, quem puder parar um pouquinho pra orar por ele eu vou agradecer muito”, completou Bárbara, visivelmente abalada.

Bárbara Evans – Foto: Reprodução / Instagram Bárbara Evans – Foto: Reprodução / Instagram Bárbara Evans – Foto: Reprodução / Instagram Bárbara Evans – Foto: Reprodução / Instagram Bárbara Evans – Foto: Reprodução / Instagram Bárbara Evans – Foto: Reprodução / Instagram

Horas depois, a filha de Monique Evans retornou às redes sociais para tranquilizar os fãs. Segundo Bárbara, apesar do grande susto, o quadro de saúde do menino era positivo. “Obrigada pelas orações. Nosso pequeno está bem, logo mando notícias”, escreveu. Mais tarde, ela atualizou novamente, afirmando que, pelo que tudo indicava, o escorpião não chegou a liberar veneno na criança.

Bárbara Evans e Gustavo Theodoro são pais dos gêmeos Álvaro e Antônio, nascidos em novembro de 2023, e de Ayla, de 3 anos. O casal oficializou a união em 2020 no civil e, no ano seguinte, realizou uma cerimônia religiosa. Apesar do episódio angustiante, o alívio veio com a notícia de que o pequeno Antônio estava bem e já havia recebido alta após o período de observação.

The post Bárbara Evans relata susto com picada de escorpião no filho Antônio appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.