Mãe de suposta filha de Neymar critica jogador e exige teste de DNA

Gabriella Gáspár, ex-modelo húngara que afirma ter uma filha de 10 anos fruto de um relacionamento com Neymar Júnior, se manifestou neste domingo (16/3) através das redes sociais. Gabriella aproveitou a repercussão da festa íntima do jogador com mulheres para criticar o comportamento do craque. Segundo ela, Neymar se recusa a pagar a passagem da suposta filha para o Brasil, onde poderia ser realizado um exame de DNA, apesar de, segundo a húngara, ter desembolsado R$ 20 mil para uma prostituta.

VEJA TAMBÉM: “Mãe Solteira”: MC Davi nega autoria de Fiuk e expõe polêmica

Em sua declaração, Gabriella insistiu que Neymar é o pai da sua filha e lamentou ser ignorada pelo jogador. “Espero que as pessoas acreditem em mim agora. É triste a pessoa gastar 20 mil reais com ‘essas garotas’ e não pagar a passagem para a filha ir para o Brasil realizar o exame de DNA”, escreveu ela em português nos stories. Gabriella também rebateu as acusações de que teria recusado o teste, afirmando que ainda aguarda um contato para realizar o procedimento.

A húngara relembrou que conheceu Neymar em 2013, durante um breve affair em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, enquanto trabalhava como modelo. Em seu desabafo, Gabriella mencionou que não é a única a enfrentar esse tipo de situação, mencionando outras mulheres que também afirmam ter filhos do jogador e são alvo de ataques virtuais. “Aí aparece outra mulher grávida dele, e somos taxadas de golpistas, interesseiras. E as crianças sofrem ataques virtuais que não merecem”, escreveu.

Gabriella Gáspár – Foto: Reprodução / Instagram

Atualmente, Gabriella busca o reconhecimento legal da paternidade de Neymar e entrou na Justiça em janeiro de 2024. Além de uma pensão de 30 mil euros mensais (cerca de R$ 190 mil), ela também solicita o pagamento retroativo de custos acumulados nos últimos dez anos, como despesas com alimentação e exames durante a gravidez, o que totalizaria aproximadamente R$ 20 milhões. Apesar das críticas e dos ataques que recebe nas redes sociais, Gabriella afirma que continuará insistindo na realização do exame de DNA e espera uma resposta de Neymar.

The post Mãe de suposta filha de Neymar critica jogador e exige teste de DNA appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.