A apresentadora Xuxa Meneghel, que completará 63 anos em breve, revelou ter passado recentemente por um transplante capilar para tratar a alopecia androgenética, uma condição genética que provoca queda de cabelo e é mais comum em homens, mas que também afeta mulheres. O procedimento visa preencher áreas com falhas, especialmente na parte superior da cabeça e nas entradas, regiões que mais a incomodavam.

VEJA TAMBÉM: Após rumores de traição, Neymar e Bruna Biancardi aparecem juntos

Em entrevista ao jornal Extra, Xuxa detalhou o procedimento realizado há cerca de 20 dias. “Retirei fios da parte de trás da cabeça e coloquei na rodelinha e nas entradas da frente. Estou em processo de recuperação e daqui a três meses os fios devem cair para depois nascerem novos”, explicou. A apresentadora destacou que seu desejo não é ter um cabelo volumoso, mas sim um visual mais uniforme e natural.

Xuxa afirmou que decidiu compartilhar sua experiência como forma de inspirar outras mulheres que sofrem com a mesma condição. “Eu quero que meu tratamento dê certo para que outras mulheres também se sintam encorajadas a buscar soluções. Os homens já recorrem a implantes capilares com frequência, mas para nós, mulheres, isso ainda é um tabu”, comentou. Apesar da popularização desse tipo de cirurgia, o custo elevado — que pode chegar a R$ 30 mil — ainda é um obstáculo para muitos.

Xuxa Meneghel – Foto: Reprodução / Redes Sociais Xuxa Meneghel – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Além do transplante capilar, Xuxa realizou no início do ano uma cirurgia no joelho para corrigir um problema que a incomodava há tempos. As intervenções fazem parte de sua preparação para a nova turnê, “O Último Voo da Nave”, prevista para estrear no segundo semestre deste ano. “Quero dançar muito, fazer os passinhos e jogar o cabelo para todos os lados. Espero que o público me veja renovada e cheia de energia”, concluiu, bem-humorada.

The post Xuxa passa por transplante capilar e revela detalhes do procedimento appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.