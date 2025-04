Justiça bate o martelo em caso polêmico envolvendo Graciele Lacerda e família Camargo

O clima de paz na família Camargo virou coisa do passado! A guerra nos tribunais entre Graciele Lacerda, Igor Camargo e Amabylle Eiroa acaba de ganhar um novo e bombástico capítulo. A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que a Justiça condenou o casal a indenizar a esposa de Zezé Di Camargo. A decisão levanta novas questões e promete ainda mais polêmica!

Tudo começou com o perfil misterioso @prisciladantas568, apontado como um suposto canal de ataques contra Wanessa Camargo. A acusação partiu de Amabylle Eiroa, que afirmou que a conta fake era gerenciada por ninguém menos que Graciele. Igor, por sua vez, se envolveu diretamente na polêmica, engrossando o coro contra a madrasta. A situação fugiu do controle quando informações de um processo sigiloso vieram à tona, trazendo graves consequências para a digital influencer.

Graciele afirma que as acusações custaram caro e que perdeu um contrato milionário com a marca Belletonn, no valor de R$ 570 mil. Sentindo-se prejudicada, ela recorreu à Justiça em busca de reparação. E o veredito foi claro: o juiz reconheceu que a divulgação do processo sigiloso teve papel determinante na quebra do contrato da esposa de Zezé, responsabilizando diretamente Amabylle e Igor.

A sentença determinou que Amabylle deverá pagar R$ 270 mil a Graciele pela perda financeira. Além disso, tanto ela quanto Igor foram condenados a desembolsar R$ 15 mil cada um pelos danos morais causados à influenciadora. Mas a decisão trouxe um detalhe inesperado: o juiz também considerou que Graciele teve responsabilidade no caso, uma vez que o perfil fake esteve ligado ao seu e-mail e era administrado por terceiros que gerenciavam sua imagem. Por conta disso, ela também terá que indenizar Igor e Amabylle com a mesma quantia de R$ 15 mil.

O desfecho, no entanto, trouxe um gesto inesperado por parte de Graciele. Segundo seus advogados, Matheus Pupo e João Mazzieiro, ela decidiu que irá doar todo o valor da indenização recebida. A defesa da influenciadora preferiu não comentar o caso, já que o processo corre em segredo de Justiça.

