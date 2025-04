Relembre: Jornalista Ricardo Boechat foi vítima de acidente fatal de helicóptero

Nesta terça-feira, 11 de fevereiro, completam-se seis anos da trágica morte de Ricardo Boechat, um dos jornalistas mais respeitados e carismáticos do país. O âncora do Jornal da Band e da rádio BandNews FM perdeu a vida aos 66 anos quando o helicóptero em que estava caiu na Rodovia Anhanguera, em São Paulo. O acidente, que também vitimou o piloto Ronaldo Quattrucci, deixou o Brasil em choque e marcou uma das despedidas mais dolorosas do jornalismo nacional.

LEIA TAMBÉM: Abalada, Mãe de Lexa desiste do carnaval após morte da Neta



Ricardo Boechat nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 13 de julho de 1952, mas fez carreira no Brasil, tornando-se referência na imprensa. Seu faro jornalístico e escrita afiada o levaram a passar por grandes veículos, como O Globo, O Dia, O Estado de S. Paulo e Jornal do Brasil. Com o tempo, consolidou-se como uma das vozes mais influentes da comunicação brasileira, especialmente após assumir o comando do Jornal da Band e seu programa diário na rádio BandNews FM, onde conquistou um público fiel com seu estilo direto, crítico e bem-humorado.

Embora sua carreira tenha sido marcada por grandes conquistas, incluindo três Prêmios Esso e um recorde de vitórias no Prêmio Comunique-se, Boechat também enfrentou polêmicas. Em 2001, foi demitido de O Globo e da Rede Globo após seu nome ser citado em uma reportagem da revista Veja, que envolvia disputas no setor de telefonia e vazamento de informações. Apesar do episódio conturbado, ele se reinventou e voltou ainda mais forte, consolidando-se como um dos jornalistas mais respeitados do Brasil.

O trágico acidente que tirou sua vida aconteceu quando Boechat retornava de Campinas, onde havia dado uma palestra. O helicóptero caiu ao tentar um pouso de emergência e colidiu com um caminhão, deixando o país em luto. A notícia interrompeu programações de TV e rádio, gerando uma comoção imediata. Nas redes sociais, a repercussão foi gigantesca, com homenagens de políticos, artistas e milhares de brasileiros que acompanhavam e admiravam seu trabalho.

Mesmo seis anos após sua partida, Ricardo Boechat segue sendo lembrado como um ícone do jornalismo brasileiro.

The post Relembre: Jornalista Ricardo Boechat foi vítima de acidente fatal de helicóptero appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.