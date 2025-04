Após polêmica com a Globo, SATED-RJ regulariza DRT de Rafael Vitti

O ator Rafael Vitti compareceu ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro (SATED-RJ) para regularizar seu registro profissional (DRT), após uma polêmica envolvendo a TV Globo. Segundo informações reveladas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, uma pessoa ligada à emissora teria informado ao sindicato que o ator já possuía o documento, o que não era verdade.

Demonstrando humildade, o marido de Tatá Werneck procurou o sindicato para resolver a situação e foi bem recebido por Hugo Gross, presidente da instituição. “Ele é um garoto maravilhoso, super tranquilo e muito querido. Veio de forma respeitosa, mostrou seu material e esclareceu tudo”, afirmou Hugo.

O ator explicou que acreditava que a Globo estava cuidando da autorização e que não sabia que seu registro ainda não estava formalizado. “Quero cumprir o que é a lei e ficar correto com minha profissão”, declarou Rafael Vitti. Após apresentar o material comprovando sua trajetória artística, o sindicato concedeu o registro, que agora está em processo de legalização.

Aproveitando o caso, Hugo Gross reforçou a importância da legalização para os profissionais do setor e criticou a postura de Edmundo Lopes, ex-diretor da Globo, por sua falta de transparência no trato com o sindicato. “Sempre ludibriou o sindicato, não dava confiabilidade nenhuma. Não há transparência, não há respeito pelo trabalho do artista e, principalmente, pelo registro profissional”, declarou.

O presidente do SATED-RJ também ressaltou que, apesar do reconhecimento internacional de artistas brasileiros, é essencial que a valorização da profissão comece dentro do próprio país. “É muito bonito ver a Fernanda Torres indicada ao Oscar, mas e o respeito ao trabalhador? Essa atriz chegou onde chegou por amor à arte, por respeito ao que faz e pelo cuidado com a profissão”, finalizou.

A regularização de Rafael Vitti reforça a necessidade de que atores e produtores sigam as normas trabalhistas para garantir os direitos e o reconhecimento dos profissionais do setor.

