A polêmica envolvendo o guitarrista e ex-marido de Joelma, Ximbinha e a cantora Jéssica Rodrigues tomou proporções explosivas nos últimos dias. A vocalista, que fazia parte da banda do músico, decidiu romper a parceria de forma definitiva e trouxe à tona graves acusações contra ele. Em um documento oficial enviado por sua advogada, Jéssica afirma que foi vítima de assédio sexual e perseguição, além de relatar medo constante durante o período em que trabalhou com o artista.

LEIA TAMBÉM: Aos 46 anos, cantor sertanejo morre após ser esmagado por ônibus



A notificação extrajudicial aponta que Jéssica possui provas materiais robustas para sustentar suas alegações, que poderão ser apresentadas futuramente. Segundo o documento, a cantora passou a ignorar as ligações de Ximbinha por temer por sua segurança, alegando que as chamadas tinham um “claro intuito de assediá-la, como já aconteceu diversas vezes.”

Diante da repercussão do caso, Ximbinha veio a público negar as acusações e classificou as declarações da ex-vocalista como “inverídicas” e baseadas em mensagens fora de contexto. Em comunicado oficial, a equipe do músico afirmou que ele sempre manteve uma relação profissional com Jéssica e que as alegações teriam como motivação apenas ganhos financeiros.

“Informamos que a X Music Produções Musicais já está tomando todas as medidas judiciais cabíveis junto a seus advogados, onde restará provado que o objetivo final de Jéssica é o econômico”, declarou a nota.

O comunicado ainda destaca que Ximbinha já enfrentou outros processos semelhantes e saiu vitorioso, reforçando sua defesa de inocência. Enquanto isso, o escândalo segue repercutindo e dividindo opiniões na web

The post EITA! Cantora acusa Ximbinha de assédio e perseguição appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.