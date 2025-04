Sindicato dos artistas expõe influenciadores e alfineta Globo

A briga entre artistas profissionais e influenciadores escalados para novelas da Globo acaba de ganhar um novo capítulo. Em entrevista exclusiva à Contigo!, o presidente do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro (Sated-RJ), Hugo Gross, revelou que a emissora tem ignorado as regulamentações da profissão e priorizado a contratação de celebridades da internet, sem o devido preparo técnico. Ele fez críticas diretas a nomes como Rafa Kalimann e Patrícia Ramos, apontando que a busca por engajamento digital está enfraquecendo o mercado para atores qualificados.

A polêmica começou com Rafael Vitti, que recentemente precisou regularizar sua situação junto ao Sated-RJ, já que não possuía o DRT, registro obrigatório para atuar na TV. No entanto, Gross alerta que outros influenciadores continuam “burlando” o sistema, conseguindo papéis importantes sem qualquer formação na área.

“O sindicato não está aqui para proibir ninguém de trabalhar. Nós estamos aqui fazendo as coisas para cumprir a lei e proteger o trabalhador da arte. É isso que o Sated faz (…). Quem é artista que não tem registro e quer se profissionalizar, tem que estudar”, dispara Gross.

O presidente do Sated-RJ foi além e criticou diretamente a Globo, afirmando que a emissora está mais preocupada com números de seguidores do que com a qualidade das produções.

“‘Nossa, olha só, fulana tem… Rafa Kalimann tem milhões de seguidores’. Olha que bicho deu. Notório ver o fracasso disso sem estudo. Então, a pessoa pode ser muito gente boa, muito bacana, mas não entende da interpretação, não entende da tônica de um texto, não sabe se posicionar perante a uma câmera ou perante a um palco. Então, hoje em dia, é só ter seguidores que vai virar Fernanda Montenegro, vai virar Carlos Vereza? Não, né?”, criticou.

O sindicato revelou ainda que descobriu influenciadores tentando enganar a instituição para conseguirem o registro. O nome de Patrícia Ramos foi citado como um dos exemplos.

“Ela apareceu no Sated dizendo que era atriz, que tinha registro… Não sabia nem qual era a diferença entre figurante e ator e falou que tinha um registro. Quando nós fomos ver… Eu vi, eu peguei na minha mão, eu tenho um número lá: figurante. Eu até disse para ela: ‘Não mostra isso para ninguém, não’”, ironizou Gross.

As denúncias reacendem o debate sobre a qualificação profissional no meio artístico e a crescente influência do marketing digital na escalação de elencos. O Sated-RJ promete continuar fiscalizando as contratações e pode até entrar com ações judiciais contra a Globo e outras emissoras que descumprirem as normas.

