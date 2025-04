Funkeiro recusa convite de Andressa Urach e expõe

SIGA NO

Nilo Froelich, o nome mais quente do funk no momento e dono da música mais tocada do Brasil, revelou uma proposta inusitada que recebeu diretamente de Andressa Urach. A ex-Miss Bumbum e influenciadora de conteúdo adulto enviou uma mensagem direta ao cantor, fazendo um convite que pegou todo mundo de surpresa.

A abordagem foi direta e sem rodeios: “Oi, quer gravar comigo?”, escreveu Urach. Mas Nilo, que nunca escondeu sua postura mais reservada, não pensou duas vezes antes de negar. “Você é louco, não quero gravar nada com ela, não… Tipo assim, ela é braba lá nos vídeos dela e tal, mas não faço esse tipo de conteúdo”, revelou o funkeiro em suas redes sociais.

Convite de Urach para Nilo

A resposta, no entanto, veio com um toque de humor. Além de garantir que não tem interesse em produções desse tipo, o cantor deixou claro que sua família jamais permitiria algo assim. “Se eu gravar também minha mãe me mata, corta meu pescoço, tira minha barba, raspa meu cabelo, já era para mim”, brincou ele, mostrando que a música é sua única prioridade.

Nas redes, os fãs reagiram com surpresa e muitos elogiaram a postura do artista. “Nilo é diferenciado!”, comentou um seguidor. “O cara respeita a mãe, admiro!”, disse outro. Enquanto isso, Andressa Urach ainda não se pronunciou sobre a recusa.

