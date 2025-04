Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Saiba quem é o cantor que deu fora em Urach e foi affair de Luisa Sonza

O jovem mal chegou ao auge da fama e já deu um fora na ex-miss bumbum Andressa Urach e já teve um breve romance com a cantora Luisa Sonza. O relacionamento mais recente do cantor paulista que veio a público foi com a cantora e influenciadora Giana Melo. Afinal, quem é Nilo Froelich? LEIA TAMBÉM: […]

