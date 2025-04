Caso Eliza Samudio pode ganhar reviravolta após declaração de delegado

SIGA NO

O caso que chocou o Brasil pode ganhar um novo capítulo. O desaparecimento de Eliza Samudio, que completa 15 anos neste ano, voltou a ser destaque após declarações do ex-delegado Jorge Lordello. Em entrevista ao podcast de Lisa Gomes, o apresentador do Operação de Risco afirmou que sabe exatamente onde está o corpo da modelo, cuja localização nunca foi descoberta pela polícia.

Eliza desapareceu e foi morta em 4 de junho de 2010, em Esmeraldas, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Bruno Fernandes, então goleiro titular do Flamengo, foi condenado como mandante do crime, mas o paradeiro do corpo da vítima permaneceu um mistério.

“Eu sei onde está, eu sei a localidade. A minha conclusão é a seguinte: o Bola (ex-policial Marcos Aparecido dos Santos) mora numa região periférica na cidade de Vespasiano – MG, aquela região tem uma mata muito grande. A minha experiência diz que ele já, antes, deveria ter feito uma cova naquela localidade. Ele esperou aquelas pessoas saírem de lá, ele leva o corpo sozinho, enterra essa menina e volta pra casa dele”, declarou Lordello.

Segundo ele, o corpo de Eliza estaria enterrado na Região Metropolitana de Belo Horizonte. “Demorou um bom tempo pra polícia chegar nele, e é óbvio que ele, como ex-policial e profissional, jamais vai contar. O doutor Edson Moreira esteve na mata, mas ela é muito extensa, então o corpo não foi encontrado. Pra mim, este corpo está enterrado nas matas da cidade de Vespasiano”, afirmou.

O ex-delegado ainda reforçou a dor da família de Eliza: “A polícia trabalhou, trabalhou e não resolveu o crime. Dona Sônia [mãe de Eliza Samudio] sente não ter podido ter feito um enterro digno pra sua filha, sei da dor dela e foi uma vó e mãe maravilhosa”.

Relembre o caso Eliza Samudio

O crime que chocou o país aconteceu em 4 de junho de 2010, quando Eliza, aos 25 anos, foi considerada morta após suspeitos assumirem seu assassinato. O envolvimento de Bruno Fernandes, então goleiro do Flamengo, tornou o caso um dos mais repercutidos do Brasil. Em março de 2013, ele foi condenado a 20 anos e nove meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza e pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho.

Eliza e Bruno iniciaram um relacionamento em 2009, e, em maio daquele ano, a modelo descobriu que estava grávida do jogador. Além do atleta, outras pessoas também foram apontadas como envolvidas no crime, incluindo Macarrão, melhor amigo de Bruno, e Bola, ex-policial militar.

