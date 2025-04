Zilu Camargo sente vergonha de Dado Dolabella e celebra fim do namoro da filha

Eita que alguém saiu aliviado dessa separação, hein? O fim do relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella não foi motivo de tristeza para Zilu Godói, mãe da cantora. Em uma conversa com a Laura Vicária da Contigo!, a vidente Michelle Castro, mais conhecida como Dona do Destino, revelou que a ex-esposa de Zezé Di Camargo não escondia sua insatisfação com o ex-genro e agora respira mais tranquila com o término da filha.

“A mãe, Zilu, tem os dois pés atrás com ele por julgá-lo como um folgado, porém, o jogo fala sobre ele saber de um possível segredo ou situação vivida no passado por Zilu que a envergonha”, disse a sensitiva. “Ela está aliviada por não precisar lidar com essa situação. Não é um sentimento de felicidade pelo término, mas sim de alívio“.

E os motivos de Zilu para querer distância de Dolabella vão além das questões pessoais. O ator acumula um histórico de polêmicas e passagens pela justiça. Em 2018, foi preso por 60 dias após não pagar a pensão alimentícia do filho Eduardo, fruto do relacionamento com Fabiana Vasconcelos. Na época, a dívida chegou a R$196 mil, e Dado alegava não ter recursos para quitar o valor.

Além disso, Dolabella já foi denunciado pela Lei Maria da Penha. Em 2008, ele agrediu a ex-namorada Luana Piovani e uma funcionária em uma boate no Rio de Janeiro, manchando ainda mais sua reputação. Anos depois, em 2014, outro episódio polêmico: o ator foi condenado a dois meses e 15 dias de prisão por injúria e dano, após rabiscar ofensas na lataria do carro da ex-mulher Viviane Sarahyba.

