Globo surpreende ao tomar decisão sobre contrato de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga alcançou um marco impressionante na TV brasileira. Após completar 25 anos à frente do Mais Você, a apresentadora recebeu uma notícia surpreendente da Globo, e que pouquíssimos artistas tiveram o privilégio de ouvir.

De acordo com a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a emissora garantiu que Ana Maria Braga permanecerá no ar pelo tempo que desejar. Isso mesmo! A decisão sobre o fim de sua trajetória na casa estará inteiramente em suas mãos, algo raríssimo no meio televisivo.

Essa reviravolta reforça o prestígio da loira nos bastidores, onde é amplamente admirada e respeitada. Enquanto muitos profissionais enfrentam incertezas sobre contratos e renovações, Ana Maria conquistou algo que poucos conseguem: total autonomia sobre seu futuro na TV.E as novidades não param por aí! No segundo semestre, a estrela seguirá brilhando no Chef de Alto Nível, um reality culinário que reunirá cozinheiros amadores e profissionais em uma disputa eletrizante. As inscrições seguem abertas para aqueles que sonham em mostrar seu talento na cozinha ao lado da rainha das manhãs.

