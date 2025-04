Processo de Diego Hypólito contra circo ganha novo desfecho

A disputa judicial entre Diego Hypólito e o Circo Kroner acaba de ganhar um novo e surpreendente capítulo! O ex-ginasta, que acusa a empresa de uso indevido de sua imagem e distribuição irregular de lucros, já havia conseguido uma decisão favorável para que o circo apresentasse um registrato, um documento emitido pelo Banco do Brasil que detalha todas as contas vinculadas à empresa. Mas o que parecia ser apenas um trâmite burocrático acabou se tornando um fator decisivo na ação.

A reviravolta aconteceu quando o registrato revelou que o Circo Kroner possuía mais contas do que havia informado inicialmente. Enquanto a empresa alegava ter apenas quatro contas bancárias, o documento oficial apontou a existência de nove. Ou seja, cinco novas contas foram descobertas, algo que pode influenciar diretamente no julgamento do caso.

Diante da revelação, a empresa correu para se justificar. Segundo o circo, essas contas estariam inativas ou não eram utilizadas para movimentações financeiras da companhia. Além disso, uma delas, vinculada a um banco bilionário, teria transações fora do período citado por Hypólito no processo.

Preocupado com os desdobramentos dessa descoberta, o circo garantiu que não omitiu informações intencionalmente e afirmou que sempre colaborou com a Justiça. No entanto, esse novo cenário pode reforçar a tese do ex-ginasta de que houve irregularidades na prestação de contas e no uso de sua imagem sem autorização.

A briga começou quando Diego Hypólito firmou um acordo comercial com o Circo Kroner, no qual receberia 10% da bilheteria nos dias em que estivesse presente e 5% nos dias em que sua imagem fosse utilizada. Porém, após uma semana de parceria, a empresa alegou que os lucros estavam abaixo do esperado e suspendeu os pagamentos. Mesmo assim, Diego afirma que o circo continuou promovendo seus espetáculos utilizando sua imagem, sem repassar os valores acordados. Foi então que ele recorreu à Justiça para cobrar a transparência financeira da empresa e impedir o uso indevido de sua imagem.

Enquanto o ex-ginasta vive seu momento de confinamento na casa do BBB25, sua equipe jurídica segue acompanhando cada passo da ação. Com a descoberta das novas contas, é possível que o caso ganhe ainda mais atualizações

