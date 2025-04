O ex-BBB Eliezer não ficou calado diante da enxurrada de críticas que recebeu após se batizar na Igreja Evangélica ao lado da esposa, Viih Tube. O casal decidiu dar um novo passo na fé no último sábado (15), em uma cerimônia em São Paulo, mas o momento especial acabou gerando polêmica nas redes sociais.

LEIA TAMBÉM: Filho de Faustão atualiza estado de saúde do pai



Assim que anunciaram a decisão, diversos internautas passaram a questionar as reais intenções do batismo. Nos comentários, alguns apontaram que tudo não passava de uma “modinha”, enquanto outros insinuaram que a atitude teria segundas intenções. “Crente é hype porque tem muita grana envolvida por trás e político também”, disparou uma seguidora.

Mas Eliezer não deixou barato e fez questão de se pronunciar neste domingo (16). O influenciador garantiu que não se abala com as críticas e minimizou as acusações. “Não fiquem tristes. Só quem vive o processo entende o que aconteceu ontem. O que espero do fundo do meu coração é que todo mundo um dia viva esse processo”, declarou.

O marido de Viih Tube ainda afirmou que, desde o início do relacionamento, eles lidam com suposições de que tudo o que fazem é por marketing e engajamento. “Esse comentário de fato não diz muita coisa. E vou ser muito honesto com vocês, achei maravilhosa a repercussão, não esperava. Tanta coisa hoje em dia só engaja por ser ruim e ver o nome de Deus engajando é maravilhoso. Deixa que falem”, disparou ele.

Apesar das críticas, o casal parece focado no novo caminho que decidiu seguir, sem se preocupar com as especulações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

The post Após se batizar na igreja evangélica, Eliezer rebate ataques appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.