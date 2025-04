Separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca vem à tona!

O cantor sertanejo Zé Felipe pegou os fãs de surpresa ao revelar que ele e Virginia Fonseca passaram por uma crise séria no casamento que resultou até em separação. O desabafo aconteceu na madrugada desta terça-feira (18), durante uma interação com seguidores no Instagram, e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

“Essa ninguém sabe. A gente separou, não é, amor?”, disparou ele, enquanto Virginia apenas confirmou com a cabeça. Sem rodeios, o cantor ainda revelou detalhes sobre o rompimento. “Ficamos quantos dias largados? Uns seis?”, questionou. A influenciadora concordou: “Foi por aí”. Apesar da fase turbulenta, Zé Felipe garantiu que o relacionamento saiu ainda mais fortalecido da crise. “Mas voltamos mais apaixonados”, assegurou ele.

A separação teria acontecido recentemente e, segundo o próprio casal, a situação ficou tão complicada que Zé Felipe precisou dormir no sofá. O sertanejo contou que o clima estava pesado e a convivência ficou difícil. “Nem na mesma cama a gente estava dormindo. Largado mesmo. A resenha era bem pouca e não olhávamos na cara um do outro”, confessou. Ainda assim, ele garantiu que a relação continua firme. “É verdade, mas o que Deus une ninguém separa”, afirmou.

Além da revelação sobre a crise, o cantor também falou sobre os planos para oficializar a união na igreja. Ele garantiu que o casamento religioso deve acontecer em breve, mas Virginia parece não estar muito convencida. “Vamos casar na igreja ano que vem”, disse Zé Felipe. No entanto, a influenciadora não escondeu a insatisfação com a falta de envolvimento do marido nos preparativos. “Não sei, não. Eu estava organizando para a gente casar, vendo tudo, igreja e tal, mas tudo o que falava com ele era tipo assim [nem ligo]. Falei: ‘Quer saber? Se você está assim [não dando importância], eu também vou ficar assim’. Agora ele veio com o papo de que quer casar na igreja, mas agora quem não quer sou eu”, disparou ela.

