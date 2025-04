Carla Perez anuncia o fim de sua participação no Carnaval

A musa do axé e eterna rainha da folia, Carla Perez, pegou os fãs de surpresa ao revelar sua aposentadoria do Carnaval de Salvador. Com 47 anos, a ex-dançarina do É o Tchan! anunciou que 2026 será seu último ano à frente do bloco Algodão Doce, que comanda há 25 anos. A decisão foi antecipada após uma conversa marcante com sua filha, Camilly Victoria.

Inicialmente, a despedida estava planejada para 2025, mas a artista decidiu estender o prazo e comunicar a decisão com antecedência. O motivo? Um conselho sincero de sua filha. “Minha filha me disse algo que me fez refletir: ‘Eu, como fã da Carla Perez, ficaria muito chateada se não fosse informada com antecedência para me programar e ir’. Esse tempo será importante não só para meus fãs, mas para mim também, até psicologicamente falando”, revelou.

O Carnaval de 2025 será inesquecível para Carla Perez. A folia marcará seus 30 anos de carreira, sendo 25 deles dedicados ao trio infantil que arrasta multidões. O desfile do bloco Algodão Doce acontecerá nos dias 1º e 2 de março, no Circuito Osmar (Campo Grande/Avenida), com um time de convidados especiais, incluindo os palhaços Patati Patatá, DJ Raffa Maciel e Xanddy Harmonia. Além das apresentações, a concentração do trio contará com atividades lúdicas para as crianças, tornando a despedida ainda mais especial.

Para a artista, é hora de abrir espaço para uma nova geração. “Fui escolhida por milhares de crianças que se tornaram adultos e, através deles, seus filhos, sobrinhos e netos me conhecem. É uma história linda, mas chega uma hora que é necessário passar o bastão”, afirmou emocionada.

Atualmente, Carla divide sua vida entre o Brasil e os Estados Unidos, onde vive com o marido, Xanddy, e os filhos, Camilly e Victor Alexandre. Mas a despedida oficial só acontece em 2026.

