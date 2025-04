Novo casal? Relação entre Maisa e Memphis Depay levanta suspeitas

A atriz e apresentadora Maisa Silva, de 22 anos, está no centro de especulações sobre um possível relacionamento com o jogador de futebol holandês Memphis Depay, atualmente no Corinthians. Os rumores ganharam força depois que o atleta compartilhou um vídeo da artista em suas redes sociais com a legenda “essa sabe viver”. Segundo jornal Correio.

Apesar de apagar a publicação pouco depois, internautas notaram que Maisa e Depay começaram a se seguir no Instagram recentemente. Além disso, a apresentadora tem sido vista frequentemente nos jogos do Corinthians desde a chegada do jogador ao clube, o que aumentou as especulações entre os fãs.

Nas redes sociais, a diferença de idade entre os dois virou assunto, assim como uma declaração anterior de Maisa sobre seu desejo de um relacionamento sério. Em uma interação no X (antigo Twitter), ela afirmou: “Eu não quero namorar, quero um MARIDO, mesmo”, o que levou muitos seguidores a associarem a fala ao suposto novo affair.

Até o momento, nem Maisa nem Memphis Depay confirmaram ou desmentiram os rumores. Enquanto isso, fãs seguem atentos a qualquer nova interação entre os dois nas redes sociais e nos bastidores dos jogos do Corinthians.

