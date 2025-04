SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A polêmica envolvendo o documentário das Paquitas ainda repercute, mas, ao que tudo indica, a Netflix já tem um novo projeto em mente: uma produção contando a versão de Marlene Mattos, ex-diretora e empresária de Xuxa Meneghel. Diante dos rumores, Adriana Bombom, ex-Paquita e atual musa da Grande Rio, foi questionada por este colunista sobre a possibilidade de participar do documentário e surpreendeu com sua resposta.

LEIA TAMBÉM: Exclusivo: Adriana Bombom quebra o silêncio sobre saída de Paolla Oliveira da Grande Rio



Sem hesitar, Bombom foi direta: “Pra falar dela, por que não?”. A ex-assistente de palco fez questão de enfatizar que mantém um olhar positivo sobre a trajetória de Marlene e reconhece a importância dela em sua vida profissional.

LEIA TAMBÉM: Novo casal? Relação entre Maisa e Memphis Depay levanta suspeitas



“Eu só tenho coisas boas para falar da Marlene. Com toda certeza, eu tenho muita gratidão. Independentemente de outras pessoas não serem gratas à história que a Marlene representa… Eu sou! Tenho gratidão, tanto dela quanto da Xuxa, que foram muito importantes na minha vida”, declarou.

O possível documentário sobre Marlene Mattos surge como uma nova peça no quebra-cabeça da história dos bastidores da televisão brasileira. Após o sucesso e a controvérsia do documentário das Paquitas, o público aguarda para saber se essa produção realmente vai acontecer e se outros nomes influentes do passado da diretora aceitarão falar.

The post EXCLUSIVO: Adriana Bombom revela se participaria de documentário sobre Marlene Mattos appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.